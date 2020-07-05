شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % خصما لذوي شهداء الواجب بجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن القبول ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1441- 1442هـ، في عدد من التخصصات في مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، ما زال مستمرا حتى يوم الجمعة المقبل عن طريق البوابة الإلكترونية، مشيرا إلى أن البرامج المتاحة في مرحلة الماجستير هي: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، ماجستير التربية في التوجيه والإرشاد التربوي، ماجستير المناهج وطرق التدريس، ماجستير القيادة التربوية، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، أما برامج الدبلوم فتشمل: الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري، الدبلوم العالي في الموارد البشرية، الدبلوم العالي في المحاماة.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 % خصما لذوي شهداء الواجب بجامعة حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.