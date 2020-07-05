شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % خصما لذوي شهداء الواجب بجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة حفر الباطن خصم رسوم الدراسة في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل بنسبة 50 % لذوي شهداء الواجب. صرح بذلك المتحدث الإعلامي للجامعة د. خالد المطيري، مؤكدا أن المبادرة تأتي دعما لذوي شهداء الواجب وإحياء لذكرى آبائهم وتخليدا لأرواحهم التي قدموها دفاعا عن مكتسبات الوطن وأرواح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وأوضح أن القبول ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1441- 1442هـ، في عدد من التخصصات في مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، ما زال مستمرا حتى يوم الجمعة المقبل عن طريق البوابة الإلكترونية، مشيرا إلى أن البرامج المتاحة في مرحلة الماجستير هي: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، ماجستير التربية في التوجيه والإرشاد التربوي، ماجستير المناهج وطرق التدريس، ماجستير القيادة التربوية، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، أما برامج الدبلوم فتشمل: الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري، الدبلوم العالي في الموارد البشرية، الدبلوم العالي في المحاماة.