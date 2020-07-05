ترامب: قد نتوصل إلى لقاح مضاد لكورونا قبل نهاية العام الجاري المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، أن التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا قد يتم قبل نهاية العام الحالي بوقت طويل.



جاء ذلك خلال كلمة لترامب احتفالا ثانيا بمناسبة عيد الاستقلال، شارك فيها آلاف الأشخاص، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت ترامب إلى أن "الجيش الأمريكي لم يكن أقوى مما هو عليه الآن قط".

وأكد ترامب أنه سيقاتل من أجل حماية "نمط الحياة" الأمريكية التي بدأت عندما اكتشف المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس أمريكا.

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وتابع: "سنقاتل معًا من أجل الحلم الأمريكي وسندافع عنه من أجل حماية نمط الحياة الأمريكي والحفاظ عليه، والذي بدأ في عام 1492 عندما اكتشف كولومبوس أمريكا".

واستطرد: "لن نسمح أبدا للغوغاء الغاضبين بتحطيم تماثيلنا، أو محو تاريخنا، أو تلقين أطفالنا أو سحق حرياتنا".

وكان مسؤولي الصحة العامة الأمريكية دعوا إلى تجنب التجمعات الكبيرة، وقالت وزارة الأمن الداخلي، إن احتفال "تحية إلى أمريكا" في واشنطن، تتضمن عروض طيران عسكرية إلى جانب "أحد أكبر عروض الألعاب النارية على الإطلاق".

وتضيق ولايات عديدة في سائر أنحاء البلاد الخناق على فعاليات عيد الاستقلال، حيث سجلت أمريكا الأربعاء نحو 55 ألف إصابة جديدة، محطمة الرقم القياسي لحالات الإصابة المسجلة في يوم واحد.