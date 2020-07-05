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سلَّمت الحكومة العراقية اليوم سفير تركيا في بغداد رسالتَين رسميتَين شديدتَي اللهجة؛ وذلك على خلفية الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستلجأ لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها في إطار القانون والمواثيق الدولية.
وعدّ الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء في بيان صحفي أمس أن هذه الاعتداءات إساءة للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن إساءتها للسلم الإقليمي، مطالبًا الحكومة التركية بوقفها فورًا.
وحمَّل البيان الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية أو مادية تنجم عن هذه الاعتداءات، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات تعزز الاستقرار في المنطقة، ومساندة حق العراق السيادي لحماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.العراق تركيا
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 01:44 AM
حمَّل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية
سلَّمت الحكومة العراقية اليوم سفير تركيا في بغداد رسالتَين رسميتَين شديدتَي اللهجة؛ وذلك على خلفية الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستلجأ لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها في إطار القانون والمواثيق الدولية.
وعدّ الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء في بيان صحفي أمس أن هذه الاعتداءات إساءة للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن إساءتها للسلم الإقليمي، مطالبًا الحكومة التركية بوقفها فورًا.
وحمَّل البيان الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية أو مادية تنجم عن هذه الاعتداءات، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات تعزز الاستقرار في المنطقة، ومساندة حق العراق السيادي لحماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.
، العراق يدين تركيا على خلفية الاعتداءات المتكررة على أراضيه ،
المصدر : الخليج 365
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