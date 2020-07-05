محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى صلفة بنت هزاع الجزاع، زوجة عبدالله بن رسلان الجزاع، التي وافتها المنية يوم أمس؛ وتمت الصلاة عليها ودفنها بمقبرة النسيم. ويُتقبل العزاء بالفقيدة عبر الاتصال الهاتفي بجوال عبدالله بن رسلان ‏0505403021. 05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 01:15 AM Advertisements زوجة "ابن رسلان" إلى رحمة الله زوجة "ابن رسلان" إلى رحمة الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى صلفة بنت هزاع الجزاع، زوجة عبدالله بن رسلان الجزاع، التي وافتها المنية يوم أمس؛ وتمت الصلاة عليها ودفنها بمقبرة النسيم. ويُتقبل العزاء بالفقيدة عبر الاتصال الهاتفي بجوال عبدالله بن رسلان ‏0505403021. الكلمات المفتاحية ، زوجة "ابن رسلان" إلى رحمة الله ،

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