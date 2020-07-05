شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تتلقى طعنة في الظهر من الإمارات.. تسجيلات مسربة تكشف المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٩ صباحاً (أخبار الخليج 365)

كشفت تسجيلات مسربة عن تورط ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالتآمر ضد المملكة العربية السعودية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ونشر الضابط الذي يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي، ويغرد تحت اسم بدون ظل، تغريدة عبر حسابه تويتر أكد فيها حصول قناة الجزيرة القطرية على تسجيلات صوتية تتضمن محادثات بين ضباط أمن إماراتيين والميليشيات الحوثية في اليمن، وفيها توجيهات للحوثيين عن أماكن توجيه الضربات في السعودية.

وقال ضابط الأمن الإماراتي في تغريدته: "قناة الجزيرة حصلت على تسجيلات صوتية بيننا وبين الحوثي والأماكن التي يتم الاتفاق عليها لاستهدافها".

ولم يوضح الضابط الإماراتي كيف وصلت تلك التسريبات لقناة الجزيرة، ومتى سيتم بثها في برنامج "وما خفي أعظم".

ولم يصدر من قناة الجزيرة أي بيان رسمي أو إعلان عن تلك التسريبات أو موعد بثها حتى كتباة هذا الخبر.





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