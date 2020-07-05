شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. الملك سلمان يصدر أمر ملكي قبل قليل أسعد كل المصريين العاملين في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣١ صباحاً (أخبار الخليج 365)

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان مساء الجمعة عن خبر سار للعمالة المصرية في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير القوى العاملة المصري إنه تلقى تقريرا من سفارة مصر بالرياض عن صدور أمر ملكي سعودي، بتمديد مبادرات تخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي بالمملكة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وأضاف سعفان تضمن الأمر الملكي السعودي إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، فضلا عن رفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أمر الخميس الماضي بتمديد عدد من المبادرات لدعم القطاع الخاص والمستثمرين للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "واس" أن الملك سلمان أصدر أمرا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

وركزت المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).

وتأتي هذه الخطوة امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم في الاقتصاد وتخفيف آثار جائحة كورونا.





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