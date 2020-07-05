شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. صورة تاريخية لأول ملك سعودي يزور الجزائر قبل 50 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٩ صباحاً (أخبار الخليج 365/ خاص )

نشرت مؤسسة "دارة الملك عبدالعزيز"، صور تاريخية للملك فيصل بنل عبدالعزيز، خلال زيارته إلى الجزائر قبل أكثر من خمسين عام. وقالت المؤسسة في تغريدة على "تويتر" تابعها (أخبار الخليج 365)، بأن الملك فيصل، هو أول ملك سعودي يزور الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري هواري بومدين عام ١٣٩٠هـ /(١٩٧٠م). للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: فيديو صادم.. ردة فعل فتاة سعودية تعرضت لتحرش جماعي (شاهد) السعودية تتلقى طعنة في الظهر من الإمارات.. تسجيلات مسربة تكشف المستور عاجل.. الملك سلمان يصدر أمر ملكي قبل قليل أسعد كل المصريين العاملين في السعودية مجددا.. "نسرين طافش" تثير جمهورها من على سرير النوم.. شاهد كيف ظهرت! بعد إطلالة البيكيني الذهبي.. الفنانة نادين الراسي بفيديو فاضح مع خطيبها في المسبح.. (شاهد) مفاجأة.. ياسمين صبري تثير مخاوف جمهورها بصور جديدة.. ما علاقة زوجها ابوهشيمه؟ شاهد! Advertisements من تركيا.. الكشف عن موعد إزاحة بشار الأسد عن السلطة ومكان لجوئه مفاجأة.. غادة عويس تنشر صورة محرجة لحاكم خليجي مع شخص شاذ جنسيا.. شاهد السعودية ... قانون جديد يمنح المراة حرية غير مسبوقة وإيفكانا ترامب تعبر عن إرتياحها رانيا يوسف تتعرض للتحرش في أماكن عامة وفي منزلها (فيديو + صور) انفجار وشيك داخل "حزب الله" والسبب "ماهر الأسد".. تفاصيل تنشر لأول مرة! «دانا جبر» تستعرض انوثتها الصاخبة وهي شبه عارية ورود مواقع التواصل يعلقون بكلمات إباحية (صور) مواطنة سعودية "حامل" توجه نداء عاجل للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان فيديو.. أفلام هوليوود في شوارع السعودية عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! ويعتبر الملك فيصل بن عبدالعزيز، ذا باع طويل في السياسة، التي اشتغل بها لما يزيد عن الأربعين عاماً قبل توليه الحكم، حيث انتدبه والده لزيارة بريطانيا وفرنسا نيابة عنه في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأرسله، في عام 1926، لزيارة عدد من دول أوروبا الغربية لشرح التطورات السياسية في الجزيرة العربية بعد توحيد الحجاز وضمه إلى الدولة السعودية.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة تاريخية لأول ملك سعودي يزور الجزائر قبل 50 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.