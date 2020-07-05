شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الإطاحة بـ"سائق الدينا" المتهور بخميس مشيط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (أخبار الخليج 365)

كشفت مصادر صحافية تفاصيل المقطع المتداول، يوم أمس، والذي يظهر مركبة من نوع دينا يقودها شخص متهور، وقد حاول الاصطدام بعدد من الدوريات الأمنية بخميس مشيط أثناء متابعته.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وأكدت المصادر أن الدوريات الأمنية بخميس مشيط تمكنت يوم أمس من الإطاحة بمواطن يقود مركبته من نوع دينا، حاول الاصطدام بعدد من الدوريات وأطلق النار بشكل عشوائي، وعرض حياة الآخرين للخطر.

وبينت المصادر أن عدداً من الأشخاص تقدموا بشكوى حول تعرض مركباتهم للصدم من قبله، وتعريض حياتهم للخطر، فيما أعدت الدوريات الأمنية تقريرها بالحادثة وتفاصيلها، ويتم تحويله للجهات المختصة لإجراء اللازم بحقه.





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