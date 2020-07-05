شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو صادم.. ردة فعل فتاة سعودية تعرضت لتحرش جماعي (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٣ صباحاً (أخبار الخليج 365)

تداول ناشطون في السعودية، فيديو صادم من تجمع كبير لشباب وفتيات سعوديات، شهد تحرشات جماعية، وقيام فتاة بمطاردة شاب والاعتداء عليه وسط حالة هرج ومرج بين الجميع.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وعلى إثر الواقعة، تصدر هاشتاج “يو ووك” الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة العربية السعودية، حيث نشرت حسابات سعودية كثيرة الفيديو الذي أصاب الجميع بالصدمة، ما بين مؤيد لرد فعل الفتاة، وما بين مهاجم لها لتواجدها في تجمع شباب.

وعلق ناشط بالقول: ”هذا مايحدث حينما تغاب مروءة الرجل وحياء الانثى وتغاب القيم والمبادئ حينما يصبح الجميع يتصرفون كالحيوانات في ظل غياب الوازع الديني والاخلاقي".

وأضاف: "اذ اصبحت الحياة اشبه بحظيرة انعام يقودها جيل فاسد يعتبر العفه جهل والانحلال تحضري”.





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