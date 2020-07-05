نقل طفل سقط في بئر بحائل إلى عمان

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): وجه ملك الأردن بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، إلى حائل لإخلاء طفل سقط بإحدى آبار حائل. وجه ملك الأردن بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، إلى حائل لإخلاء طفل سقط بإحدى آبار حائل. ونقلت طائرة الإخلاء الأردنية، الطفل "كنان " من حائل إلى مدينة الحسين الطبية بعمّان الأردنية. وكانت عائلة الطفل ناشدت ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بنقله من السعودية للأردن لتلقي العلاج هناك.

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