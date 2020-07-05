شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يتفاجأ بقيمة "فاتورة" مقهى سياحي في "أبها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو انتقاد مواطن ما اعتبره ارتفاعا في الأسعار بأحد المقاهي التي ارتادها مع عائلته، أثناء توجهه إلى أبها للسياحة.

وقال المواطن إنه تفاجأ بعامل المقهى يبلغه بأن الحد الأدنى لكل فرد 50 ريالا، ما يعني أنه سيدفع 400 ريال لـ 8 أفراد من أجل القهوة فقط.

وأضاف أن صناعة السياحة لها عدة محاور، منها البنية التحتية والحدائق، مؤكدًا أن إرغام وإخضاع الزبون على دفع مبلغ غير مستحق شيء غير جيد، وأنه حاول أن يتحدث مع المالك بلا جدوى.

وتابع أنه يوجد تحذير عند “الكاشير” بأنه لن يتم إرجاع المبلغ المتبقي إذا نزلت قيمة الطلبات عن 50 ريالا، موضحًا أن المقهى لا توجد به كراسي أطفال ولا يقبل السداد بالفيزا.