شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يتفاجأ بقيمة "فاتورة" مقهى سياحي في "أبها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أظهر مقطع فيديو انتقاد مواطن ما اعتبره ارتفاعا في الأسعار بأحد المقاهي التي ارتادها مع عائلته، أثناء توجهه إلى أبها للسياحة.
وقال المواطن إنه تفاجأ بعامل المقهى يبلغه بأن الحد الأدنى لكل فرد 50 ريالا، ما يعني أنه سيدفع 400 ريال لـ 8 أفراد من أجل القهوة فقط.
وأضاف أن صناعة السياحة لها عدة محاور، منها البنية التحتية والحدائق، مؤكدًا أن إرغام وإخضاع الزبون على دفع مبلغ غير مستحق شيء غير جيد، وأنه حاول أن يتحدث مع المالك بلا جدوى.
وتابع أنه يوجد تحذير عند “الكاشير” بأنه لن يتم إرجاع المبلغ المتبقي إذا نزلت قيمة الطلبات عن 50 ريالا، موضحًا أن المقهى لا توجد به كراسي أطفال ولا يقبل السداد بالفيزا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مواطن يتفاجأ بقيمة "فاتورة" مقهى سياحي في "أبها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.