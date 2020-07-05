شكرا لمتابعة خبر عن جولة تفقدية مفاجئة من مدير صحة مكة لأقسام الطوارىء ومراكز "تطمن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أجرى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير جولات تفقدية مفاجئة على أقسام الطواريء بمستشفيات المنطقة .

كما تفقد مراكز (تطمن) لفحص فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بمكة المكرمة.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن الجولة المفاجئة جاءت لمتابعة سير العمل في طوارئ المستشفيات بشكل عام.

وأوضح أن الجولات استهدفت رصد الإيجابيات والوقوف على السلبيات، إن وجدت، ومعالجتها في الحال، بالإضافة إلى متابعة آلية استقبال المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.