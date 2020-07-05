المرور يكشف مواصفات تظليل المركبات .. والأجزاء المسموح بتظليلها

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كشفت الإدارة العامة للمرور، مواصفات تظليل المركبات، فيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها وكذلك الممنوعة نهائيًا من وضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات ، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المغردين الذي قال فيه : “ماهى درجات التظليل المسموحة للمركبة ؟ الزجاج الجانبى أمامى والزجاج الجانبى خلفى والزجاج الخلفى؟”

أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية

واشترطت أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية، ألا يكون عاكسًا للصورة (على هيئة مرآة) ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية، أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية

ويسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا بـ(زيرو تو) (02)، كما يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، ولا يسمح نهائيًّا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.

غمارة

وأكدت إدارة المرور، أنه لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة (والتي لها شروطها الخاصة)، أما بالنسبة للمركبات المسموح بتظليلها؛ فهي: المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

الليموزين

وأشارت إلى أن المركبات غير المسموح بتظليلها تشمل: مركبات الأجرة العامة (الليموزين) ومركبات التأجير اليومي، المركبات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية، مركبات نقل البضائع، الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

