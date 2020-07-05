“المياه الوطنية” توضح أسباب ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية

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كشفت شركة المياه الوطنية، عن أسباب ارتفاع فواتير المياه الشهرية للعملاء، مشيرةً إلى إنهائها تنفيذ مبادرة رشد للقطاع السكني للكشف عن التسربات الداخلية.

وأوضحت الشركة أن نتائج تحليل تسويات فواتير العملاء المرتفعة أظهرت أن سبب ارتفاع الاستهلاك هو أحد 3 أمور؛ التسربات الداخلية بـ82%، وأبرزها “العوامة 79%، رقبة الخزان 70%، كرسي المرحاض 65%”.

أما السبب الثاني فهو تحديث بيانات العقار واستحقاق تقسيم الوحدات، والذي يمثل نسبة 16% من أسباب ارتفاع الاستهلاك، إلى جانب نسبة 2% تسببت فيها قراءات العدادات القديمة.

وعن مبادرة “رشد”، بيّنت الشركة أنه تم تركيب الأدوات المرشدة لـ1000 منزل لعملاء فواتيرهم مرتفعة، مشيرةً إلى أن أغلب العملاء الذين تمت زيارتهم والكشف على منازلهم لديهم أكثر من نوع تسرب.



