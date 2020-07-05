شاهد.. الفرق الرقابية تضبط مشغولات ذهبية مقلدة لماركات عالمية داخل موقع مخالف بالرياض

داهمت الفرق الرقابية مكتبًا غير مرخص ضبطت بداخله مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة، يسوقها مسؤولو الموقع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت وزارة التجارة فيديو لعملية المداهمة، مشيرةً إلى أنه «بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض والهيئة العامة للزكاة والدخل، تمت مداهمة مكتب في الرياض يغش الذهب والمجوهرات، مستغلًّا في ذلك علامات تجارية مصدرها غير معروف، ويروج لها عبر منصة «إنستجرام».

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وأكدت «التجارة» أنه تم ضبط المنتجات وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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