شرطة القصيم‬ تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا‬ بالمذنب

تواصل شرطة منطقة القصيم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد ١٩» بمحافظة المذنب، وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة، في عدد من الأماكن العامة والأسواق المركزية والطرقات.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من شرطة القصيم حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.