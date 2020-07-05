إنقاذ طفلة دخلت في غيبوبة بعد سقوطها على عنقها بسكاكا

أصبحت في حالة جيدة..
نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا في منطقة الجوف في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، سقطت فجأة وبشدة على عنقها، ما سبب لها غيابًا عن الوعي واختناقًا شديدًا.
وجرى استقبالها بقسم الطوارئ بالمستشفى وهي في حالة غيبوبة كاملة وصعوبة شديدة بالتنفس، وعلى الفور جرى إنعاش الطفلة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتنويمها بالعناية المركزة للأطفال في حالة صحية متدهورة للغاية؛ حيث أظهرت أشعة الصدر وجود علامات متلازمة العسرة التنفسية «ARDS» نتيجة تعرّضها لنقص شديد بنسبة الأكسجين بالدم إثر سقوطها الحاد، و-بحمد الله وفضله- تمكّن الفريق المعالج من وضع خطة علاجية ناجحة للطفلة اشتملت على استراتيجيات متقدمة للتنفس الصناعي -ولله الحمد- فتحسنت الحالة السريرية للمريضة تدريجيًّا، ومن ثم فصلت عن أجهزة التنفس الصناعي مع العودة التدريجية لمستوى الوعي لديها، وبعد قدرة الله شفيت الطفلة تمامًا وغادرت المستشفى في حالة صحية ممتازة وسط فرحة أهلها وسعادة الطاقم الطبي والتمريضي بالعناية.
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