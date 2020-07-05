%47 من قرارات المجالس البلدية لم تنفذ

صدارة الأمانات
بحسب بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حلت أمانة منطقة حفر الباطن في صدارة الأمانات تنفيذا لقرارات المجالس البلدية خلال العام 2019، حيث نفذت 77 قرارا تشكل ما نسبته 86.5% من إجمالي قرارات المجالس البلدية في حفر الباطن البالغة 89 قرارا.
ذيل القائمة
تصدرت أمانة العاصمة المقدسة بعدد القرارات غير المنفذة بـ238 قرارا تشكل 38.3% من إجمالي قرارات المجالس البلدية بالمنطقة والبالغ عددها 208 قرارات، فيما حلت أمانة منطقة الباحة في ذيل قائمة الأمانة الأكثر تنفيذا لقرارات المجالس البلدية بالمنطقة، إذ لم تنفذ سوى 131 قرارا تشكل ما نسبته 32.7% من أصل 401 قرار أصدرتها المجالس خلال العام.
إحصاءات المجالس البلدية لعام 2019
إجمالي عدد المجالس البلدية 284 مجلسا
إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المجالس البلدية 3409 جلسات
القرارات الصادرة عن المجالس 9763 قرارا
القرارات المنفذة
5131 قرارا
نسبة القرارات المنفذة 52.6%
إجمالي القرارات قيد التنفيذ 3447 قرارا
نسبة القرارات
قيد التنفيذ
35.3%
إجمالي القرارات غير المنفذة 1185 قرارا
أمانة العاصمة المقدسة
القرارات 608
المنفذة 256
قيد التنفيذ 110
لم تنفذ 233
أمانة منطقة المدينة المنورة
القرارات 607
المنفذة 367
قيد التنفيذ 159
لم تنفذ 81
أمانة منطقة الرياض
القرارات 1622
المنفذة 886
قيد التنفيذ 546
لم تنفذ 190
أمانة منطقة جدة
القرارات 831
المنفذة 604
قيد التنفيذ 203
لم تنفذ 24
أمانة المنطقة الشرقية
القرارات 373
المنفذة 229
قيد التنفيذ 117
لم تنفذ 27
أمانة منطقة عسير
القرارات 1176
المنفذة 594
قيد التنفيذ 515
لم تنفذ 67
أمانة منطقة القصيم
القرارات 865
المنفذة 475
قيد التنفيذ 261
لم تنفذ 129
أمانة منطقة جازان
القرارات 799
المنفذة 398
قيد التنفيذ 314
لم تنفذ 87
أمانة منطقة الجوف
القرارات 211
المنفذة 110
قيد التنفيذ 96
لم تنفذ 5
أمانة منطقة تبوك
القرارات 556
المنفذة 244
قيد التنفيذ 274
لم تنفذ 58
أمانة منطقة حائل
القرارات 395
المنفذة 185
قيد التنفيذ 191
لم تنفذ 19
أمانة منطقة الحدود الشمالية
القرارات 544
المنفذة241
قيد التنفيذ 221
لم تنفذ 82
أمانة منطقة الباحة
القرارات 401
المنفذة 131
قيد التنفيذ 209
لم تنفذ 61
أمانة منطقة نجران
القرارات 162
المنفذة 91
قيد التنفيذ 53
لم تنفذ 18
أمانة منطقة الطائف
القرارات 436
المنفذة 189
قيد التنفيذ 145
لم تنفذ 102
أمانة منطقة الأحساء
القرارات 88
المنفذة 65
قيد التنفيذ 21
لم تنفذ 2
أمانة منطقة حفر الباطن
القرارات 89
المنفذة 77
قيد التنفيذ 12
لم تنفذ 0
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