%47 من قرارات المجالس البلدية لم تنفذ

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «دوت الخليج» عن إصدار 284 مجلسا بلديا في 17 أمانة بالمملكة 3447 قرارا خلال العام 2019، نفذت الأمانات 52.6% قرارا منها خلال العام، في وقت لم يتم تنفيذ 1185 قرارا من إجمالي قرارات المجالس، فيما لايزال 35.3% من القرارات قيد التنفيذ.

صدارة الأمانات

بحسب بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حلت أمانة منطقة حفر الباطن في صدارة الأمانات تنفيذا لقرارات المجالس البلدية خلال العام 2019، حيث نفذت 77 قرارا تشكل ما نسبته 86.5% من إجمالي قرارات المجالس البلدية في حفر الباطن البالغة 89 قرارا.

ذيل القائمة

تصدرت أمانة العاصمة المقدسة بعدد القرارات غير المنفذة بـ238 قرارا تشكل 38.3% من إجمالي قرارات المجالس البلدية بالمنطقة والبالغ عددها 208 قرارات، فيما حلت أمانة منطقة الباحة في ذيل قائمة الأمانة الأكثر تنفيذا لقرارات المجالس البلدية بالمنطقة، إذ لم تنفذ سوى 131 قرارا تشكل ما نسبته 32.7% من أصل 401 قرار أصدرتها المجالس خلال العام.

إحصاءات المجالس البلدية لعام 2019

إجمالي عدد المجالس البلدية 284 مجلسا

إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المجالس البلدية 3409 جلسات

القرارات الصادرة عن المجالس 9763 قرارا

القرارات المنفذة

5131 قرارا

نسبة القرارات المنفذة 52.6%

إجمالي القرارات قيد التنفيذ 3447 قرارا

نسبة القرارات

قيد التنفيذ

35.3%

إجمالي القرارات غير المنفذة 1185 قرارا

أمانة العاصمة المقدسة

القرارات 608

المنفذة 256

قيد التنفيذ 110

لم تنفذ 233

أمانة منطقة المدينة المنورة

القرارات 607

المنفذة 367

قيد التنفيذ 159

لم تنفذ 81

أمانة منطقة الرياض

القرارات 1622

المنفذة 886

قيد التنفيذ 546

لم تنفذ 190

أمانة منطقة جدة

القرارات 831

المنفذة 604

قيد التنفيذ 203

لم تنفذ 24

أمانة المنطقة الشرقية

القرارات 373

المنفذة 229

قيد التنفيذ 117

لم تنفذ 27

أمانة منطقة عسير

القرارات 1176

المنفذة 594

قيد التنفيذ 515

لم تنفذ 67

أمانة منطقة القصيم

القرارات 865

المنفذة 475

قيد التنفيذ 261

لم تنفذ 129

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أمانة منطقة جازان

القرارات 799

المنفذة 398

قيد التنفيذ 314

لم تنفذ 87

أمانة منطقة الجوف

القرارات 211

المنفذة 110

قيد التنفيذ 96

لم تنفذ 5

أمانة منطقة تبوك

القرارات 556

المنفذة 244

قيد التنفيذ 274

لم تنفذ 58

أمانة منطقة حائل

القرارات 395

المنفذة 185

قيد التنفيذ 191

لم تنفذ 19

أمانة منطقة الحدود الشمالية

القرارات 544

المنفذة241

قيد التنفيذ 221

لم تنفذ 82

أمانة منطقة الباحة

القرارات 401

المنفذة 131

قيد التنفيذ 209

لم تنفذ 61

أمانة منطقة نجران

القرارات 162

المنفذة 91

قيد التنفيذ 53

لم تنفذ 18

أمانة منطقة الطائف

القرارات 436

المنفذة 189

قيد التنفيذ 145

لم تنفذ 102

أمانة منطقة الأحساء

القرارات 88

المنفذة 65

قيد التنفيذ 21

لم تنفذ 2

أمانة منطقة حفر الباطن

القرارات 89

المنفذة 77

قيد التنفيذ 12

لم تنفذ 0