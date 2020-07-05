أمطار على الجنوبية وتحذير من بطون الأودية

أمطار متوسطة
قال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد: إن الأمطار التي هطلت، أمس، ومساء أول أمس، شملت مدينة أبها وأحد رفيدة وظهران الجنوب وتنومه وبلقرن والحرجة والسودة والحبلة والواديين، وكانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.
منصات التواصل
حذر النقيب السيد المتنزهين والأهالي والمقيمين من القرب من بطون الأودية خصوصا مع الأمطار، وطالبهم باتباع تعليمات وإرشادت الدفاع المدني، وتوخي الحذر في مثل هذه الظروف مع أهمية اتباع وسائل السلامة ومتابعة حسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي واتباع التنهبيات الجوية التي تصدر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
رياح سطحية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدن في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب.
كما نبّهت الهيئة، إلى أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، كما هطلت، أمس، أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران، شملت محافظة شرورة، ومراكز الأخاشيم، والمنخلي، والأجزاء المجاورة لها.
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