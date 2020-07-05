24 % من الأراضي الحكومية المؤجرة لمشاريع عسير

مسالخ مؤجرة
جاءت منطقة الحدود الشمالية ثانياً بـ 133 أرضاً بنسبة 17.7%، وحلت في المرتبة الثالثة منطقة نجران بـ 116 أرضاً بنسبة 15.4%، ووفقاً لإحصائيات وزارة البيئة والمياه والزراعة تصدرت مشاريع لاحم باقي المشاريع بـ 622 مشروعاً بنسبة 82.8%، وتوزعت المشاريع على جميع المناطق، وبلغت منها 166 مشروعاً في عسير، وجاءت المشاريع المؤجرة للمسالخ في المرتبة الثانية بـ 48 مشروعا، ثم مشاريع البياض بـ 20 مشروعاً، فيما تنوعت المشاريع إلى 18 نوعا بجميع المناطق خلال العام الماضيأ مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.8% مقارنة بعام 2018 الذي بلغت فيه 730 مشروعا.
تخصيص وتأجير
أشارت الوزارة إلى أن إدارة الأراضي هي إحدى الإدارات التابعة لوكالة الوزارة للأراضي والمساحة، وتعمل على المساهمة في دعم الزراعة السعودية في تخصيص وتأجير الأراضي الزراعية المناسبة للمستثمرين في مشاريع زراعية أو حيوانية، مبينة أن من مهامها تأجير الأراضي الزراعية، مثل المشاريع النباتية، والدواجن، ومصانع الأعلاف، ومناحل العسل، والمستشفيات والعيادات البيطرية، والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى تخصيص الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني وحدود التنمية، والتي تكون تحت إشراف الوزارة إلى الجهات الحكومية والخدمية التي تحتاج إليها، كذلك تحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية، أو تجارية، أو صناعية، أيضاً تجزئة الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات صغيرة على ضوء التعليمات والضوابط، ومتابعة جدية استثمار الأراضي الزراعية التي سبق أن خصصتها الوزارة لمستثمرين بموجب قرارات توزيع واستقبال طلبات تمليك تلك الأراضي والموافقة عليها حسب الأنظمة والتعليمات
المشاريع بمناطق المملكة
751 مشروعا
182 عسير
133 الحدود الشمالية
116 نجران
91 مكة المكرمة
63 الجوف
46 الرياض
45 المدينة المنورة
35 حائل
16 الشرقية
14 تبوك
5 الباحة
3 القصيم
2 جازان
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