اخبار السعوديه

العشوائية تهدد طريق ظهران الدولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
حذر عدد من عابري الطريق الدولي ظهران الجنوب - خميس مشيط، من استمرار حركة السير العشوائية بين دواري الطلحة والغيل شمال المدينة، وأجمعوا على أن استمرارها في الموقع يهدد بحوادث مؤلمة، لاسيما وأن مخالفة قائدي المركبات بعكس الطريق لايزال مستمرا، وكذلك ارتكاب السائقين مخالفات لاختصار المسافة أو بسبب الجهل بمسار الطريق خاصة للقادمين للمحافظة لأول مرة.

مشروع السفلتة

أكد مبارك آل مساعد الوادعي «سائح قادم من الرياض»، أنه تفاجأ بالوضع الخطير للطريق الحيوي، وقال إن تنفيذ مشروع لسفلتة الطريق الذي انتهى عمره الافتراضي شيء مفرح لأهالي المحافظة، وقال أن العشوائية تبدأ من دوار الطلحة والأفضل غلقه.

لجنة التنسيق

أكد نائب رئيس المجلس البلدي سعيد ملفي القاضي قيام لجنة المشاريع بالمجلس بإعداد تقرير عن المشروع وخطورة الطريق وتم توجيهه للبلدية لمخاطبة الجهات المعنية بالسلامة المرورية. وقال مصدر في لجنة التنسيق المروري بظهران الجنوب لـ»دوت الخليج» أن اللجنة لم تقف على الموقع الذي وصفه بالخطير.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العشوائية تهدد طريق ظهران الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا