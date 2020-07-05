العشوائية تهدد طريق ظهران الدولي

مشروع السفلتة
أكد مبارك آل مساعد الوادعي «سائح قادم من الرياض»، أنه تفاجأ بالوضع الخطير للطريق الحيوي، وقال إن تنفيذ مشروع لسفلتة الطريق الذي انتهى عمره الافتراضي شيء مفرح لأهالي المحافظة، وقال أن العشوائية تبدأ من دوار الطلحة والأفضل غلقه.
لجنة التنسيق
أكد نائب رئيس المجلس البلدي سعيد ملفي القاضي قيام لجنة المشاريع بالمجلس بإعداد تقرير عن المشروع وخطورة الطريق وتم توجيهه للبلدية لمخاطبة الجهات المعنية بالسلامة المرورية. وقال مصدر في لجنة التنسيق المروري بظهران الجنوب لـ»دوت الخليج» أن اللجنة لم تقف على الموقع الذي وصفه بالخطير.
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