8 معارك إسلامية ضمن مواقع الجذب السياحي في المدينة

تدرج ضمن المواقع السياحية والتاريخية في المدينة المنورة مواقع شهدت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما بقي أثرها حتى الآن ومنها ما اندثر لكن محدد الموقع.

وشهدت المدينة المنورة 8 معارك خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المدينة مع أصحابه، في حين قاد 27 غزوة لرفعة الإسلام وتوحيد كلمة الله.

وأوضح لـ»دوت الخليج» الباحث التاريخي في السيرة النبوية أحمد التركي أن عدد غزوات النبي التي غزا فيها بنفسه 27 غزوة ‏قاتل في تسعة منها وهي: (بدر، أحد، المريسيع، الخندق، بني قريظة، خيبر، الفتح، حنين، الطائف).

01 غزوة بواط

‏توالت الألوية والسرايا وكانت غزوة بني قينقاع في النصف من شوال من السنة الثالثة بعد بدر، حيث غضبوا على هزيمة قريش ونصر المسلمين وجاهروا بالعداوة للمسلمين.

02 غزوة السويق

‏كانت بعد 22 شهرا من هجرته عندما ‏نزلت ‏قريش إلى اليهود بالمدينة لأخذ أخبار عن النبي فعرف بأمرهم فلحق بهم الصحابة، وأصبحت قريش تخفف الحمل حتى لا يتمكن الصحابة من اللحاق بهم فأصبحوا يلقون جرب السويق وأصبح المسلمون يمرون عليها ويأخذونها ومن هذا سميت بالسويق.

03 غزوة أحد

من أشهر الغزوات النبوية ونزلت بها أحكام وأحداث عظيمة مازالت نبراسا للأمة وقعت بالسنة الثالثة بشهر شوال وموقعها جوار جبل أحد، ومن أهم أسباب الغزوة انتقام قريش وأخذ الثأر من المسلمين لقتلى معركة بدر.

04 غزوة حمراء الأسد

Advertisements

أتت تبعاً لغزوة أحد، لليوم الثاني من غزوة أحد، يوم الأحد الثامن من شوال للسنة الثالثة للهجرة، وهي لأجل تتبع قريش، وموقع حمراء الأسد معروف اليوم وهو بعد ميقات ذي الحليفة باتجاه الجنوب.

05 غزوة بني النضير

في السنة الرابعة للهجرة وموقعهم نفس موقع رباط النبي‬ شرق مسجد قباء بعد ديار بني واقف، سبب هذه الغزوة خيانة يهود بني النضير لترصدهم بقتل النبي حينما ذهب لديارهم يطلب منهم المساهمة والمعونة في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية، حين كانوا على العهد فبدأت الخيانة حيث رحبوا بالنبي وكانت خطتهم أن يأتيهم الرسول ‫ثم يرموا عليه صخرة من فوق البيت وبهذا يقتل وينتهي أمر الإسلام فنزل الوحي للرسول‬ وأخبره بغدر اليهود فقام من مقامه ورجع للمدينة وجهز جيشا وكان هذا سبب إجلائهم إلى خيبر.

06 غزوة المريسيع أو بني المصطلق

كانت بالسنة الخامسة للهجرة وبهذه الغزوة عند رجوع الجيش شرع التيمم عندما سقط عقد أم المومنين عائشة رضي الله عنها، فأخبرت النبي فحبس الجيش إلى الصبح على غير ماء.

07 غزوة الخندق

موقعها في غرب جبل سلع والخندق حُفر بعد وادٍ بطحان من منطقة تعرف بالمزاد في ذاك الوقت إلى الشيخين أي من بداية الحرة الغربية بهذه الجهة إلى ديار بني حارثة والمعروفة اليوم بالمستراح، كانت الغزوة بالسنة الخامسة للهجرة.

08 غزوة بني قريضة

موقعها بعالية المدينة وأتت الغزوة تبعا لما حصل من خيانة بني قريضة بغزوة الخندق وكانت نتيجة الغزوة أنه حكم عليهم سيد الأنصار سعد بن معاذ بسبي النساء والذرية وقتل الرجال لخيانتهم، وبهذه المعركة خُليت المدينة من اليهود.