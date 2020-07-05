مصادرة 11 بندقية صيد مع مخالفين

وبناء على ضبط المخالفات تمت مصادرة تلك الأدوات من قِبل وحدة الثروة السمكية، وتم إتلاف عدد كبير منها وتم الرفع بتلك المخالفات إلى الجهات المختصة بالوزارة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ومن الجدير بالذكر أنه تم منع استخدام بنادق الصيد لما لها من تأثير على تدمير الشعاب المرجانية، واستنزاف بعض الكائنات البحرية المحددة.
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