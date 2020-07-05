مصادرة 11 بندقية صيد مع مخالفين

ضبطت إدارة وحدة الثروة السمكية بمحافظة ينبع التابعة لفرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع قطاع حرس الحدود، وذلك ضمن الجولات الرقابية التى يقوم بها المختصين، 11 بندقية صيد أسماك، والمخالفة لنظام الثروات المائية الحية تتبع لبعض المتنزهين والغواصين، إضافة لبعض أدوات الصيد المخالفة للنظام.

وبناء على ضبط المخالفات تمت مصادرة تلك الأدوات من قِبل وحدة الثروة السمكية، وتم إتلاف عدد كبير منها وتم الرفع بتلك المخالفات إلى الجهات المختصة بالوزارة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ومن الجدير بالذكر أنه تم منع استخدام بنادق الصيد لما لها من تأثير على تدمير الشعاب المرجانية، واستنزاف بعض الكائنات البحرية المحددة.