بدء القبول باللغة الإنجليزية في التدريب التقني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجيها من البنين والبنات لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، ويستمر القبول حتى 25 من الشهر الجاري من خلال رابط التقديم

http://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

ونوهت المؤسسة إلى أنه عند الدخول على البوابة وإدخال رقم الهوية يتم استيراد بيانات المتقدم كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات فيتم استيراد بيانات الخريج من نظام المؤسسة في حال توفرها، وفي حال عدم توفرها فيتم إدخال البيانات عن طريق إضافة مؤهل في الصفحة الخاصة بمؤهلاتي العلمية حتى يتم التأكد من المؤهل واعتماده.

برنامج اللغة الإنجليزية

510 ساعات تدريبية

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17 أسبوعا

90 ساعة تدريب إلكتروني

20 منشأة تدريبية

1000 ريال مكافأة شهرية