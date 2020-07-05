بدء القبول باللغة الإنجليزية في التدريب التقني

http://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate
ونوهت المؤسسة إلى أنه عند الدخول على البوابة وإدخال رقم الهوية يتم استيراد بيانات المتقدم كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات فيتم استيراد بيانات الخريج من نظام المؤسسة في حال توفرها، وفي حال عدم توفرها فيتم إدخال البيانات عن طريق إضافة مؤهل في الصفحة الخاصة بمؤهلاتي العلمية حتى يتم التأكد من المؤهل واعتماده.
برنامج اللغة الإنجليزية
510 ساعات تدريبية
17 أسبوعا
90 ساعة تدريب إلكتروني
20 منشأة تدريبية
1000 ريال مكافأة شهرية
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