إنقاذ مفقود رمال نجران

أنقذت جمعية ليث للإنقاذ والإغاثة بنجران مفقود رمال مركز تماني عبدالله بن أحمد الربيعي المنصوري، صباح الجمعة، والذي كان متجها شرق المركز ويستقل سيارة خاصة.
وباشرت الجمعية الموقع بعد ورود البلاغ، إذ انطلق طاقم البحث من منطقة نجران نحو مركز تماني بعد منتصف الليل للبحث عنه بمساندة الجهات الأمنية وعدد من المواطنين.
وبدأ البحث عن المفقود في الساعه 5 صباحا، ووجد في موقع بعد البحث لمدة 3 ساعات، وتم إسعافه للاطمئنان على حالته الصحية.
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