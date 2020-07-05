بلجرشي تنهي استعدادها لاستقبال المصطافين

أنهت بلدية محافظة بلجرشي استعداداتها لاستقبال الزوار والمصطافين بتجهيز وصيانة المتنزهات والحدائق وتحسين وتطوير مداخل المحافظة. وأوضح رئيس بلدية بلجرشي المهندس عوض القحطاني لـ»دوت الخليج» أن البلدية جهزت الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة من قبل 4 أشهر، وتم استغلال فترة إغلاقها بعمل صيانة وتجهيز وتحسين لجميع الحدائق والمتنزهات على مستوى المحافظة والمراكز التابعة، حيث تم استهداف متنزه السكران بشقيه العائلات والعزاب، وأيضا حدائق بالشهم والسلام والمحافظة ومقمور ومطل وحديقة أم غيث وحديقة المدان والفيصلية ومطل شرى والمتنزهات البرية، كذلك تم تزيين الطرق الرئيسية والأماكن العامة وتجهيز ممرات المشاة وتحسين وتطوير مداخل المحافظة باللوحات الترحيبية.



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