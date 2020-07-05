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إسكان الشورى تبحث مقترحات لمشاريع أنظمة

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عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعا «عن بعد»، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن صالح فاضل، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

نظام نافذ

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مقترحاً لمشروع نظام الحدائق العامة في المملكة، والذي تقدمت به عضو المجلس الدكتورة نورة المري استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ.

واطلعت اللجنة على ما تضمنه المقترح من مبررات وملاحظات، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه للمجلس متضمناً رأيها وتوصياتها.

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رأي وتوصيات

بحثت اللجنة خلال الاجتماع مقترحاً آخر لمشروع نظام السوق العقارية، الذي اقترحه عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وسترفع اللجنة ما توصلت إليه من رأي وتوصيات حيال المقترح في تقريرٍ للمجلس لمناقشته في الفترة القادمة.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها عددا من الموضوعات المحالة لها وتقع ضمن اختصاصها تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها للمداولة تحت قبة المجلس.


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