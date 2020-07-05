تنظيف المنحدرات الجبلية بطريق جبل أثرب

قامت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم الخدمات، بحملة نظافة عامة لجنبات طريق جبل أثرب والمنحدرات الجبلية المجاورة له ضمن جهودها في معالجة التشوهات البصرية، فيما أكد رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن المنحدرات شهدت تراكما للمخلفات والنفايات وهي في مواقع وعرة يصعب الوصول إليها، وأدت إلى تشوهات في المنظر العام للجبل الذي يعد أبرز المعالم والمتنزهات الطبيعية بالمحافظة. ودعت بلدية بارق المتنزهين إلى عدم رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها باعتبار ذلك السلوك مخالفا للذوق العام وستتم ملاحقة المخالفين وفق الأنظمة واللوائح.



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