مجهولون يعبثون بمحتويات مدرسة في رجال ألمع

تعرضت مدرسة طيبة الابتدائية بمركز حسوة التابع لمحافظة رجال ألمع للعبث والتخريب وتكسير النوافذ الرئيسية والمداخل. وتفاجأ أهالي القرية بعد رؤيتهم للنوافذ والمداخل الرئيسية وقد تعرضت للتكسير وآثار التخريب والعبث واضح بمرافق المدرسة، خاصة وأنها كانت تستوعب أعداد من الطلاب خلال الأعوام الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم رجال ألمع ناصر جبلي أن المدرسة مغلقة بقرار وزاري منذ 3 أعوام. ومفرّغة من الأثاث المدرسي تمامًا، ولفت إلى أن هذه المدرسة ليست الوحيدة المغلقة وجميع المدارس النظامية لها معاملتها للإغلاق الصامت أو الاستفادة منها بالتعاون مع الوزارات الأخرى، مفيدا بأن المدرسة تقع في مكان لا يجاوره سكان، منوها بأن تعليم المحافظة سيتعامل مع العبث الذي تعرضت له المدرسة وفق الإجراءات النظاميّة.