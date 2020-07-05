السعودية اليوم / مصر تسجل 1324 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و79 حالة وفاة



القاهرة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 1324 حالات إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و 3280 حالة وفاة.

//انتهى//

23:23ت م

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القاهرة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 1324 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و79 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و 3280 حالة وفاة.//انتهى//23:23ت م0130

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