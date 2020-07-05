السعودية اليوم / الولايات المتحدة تُسجل 749 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 52,492 إصابة مؤكدة و 749 حالة وفاة نتيجة فيروس

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)،أن عدد الإصابات وصل إلى 2,784,452 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 129,393 حالة وفاة.

// انتهى //

22:59ت م

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واشنطن 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 52,492 إصابة مؤكدة و 749 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)،أن عدد الإصابات وصل إلى 2,784,452 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 129,393 حالة وفاة.// انتهى //22:59ت م0129

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