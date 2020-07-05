، الحكومة اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وجَّهت الحكومة اليمنية برفع الجاهزية القصوى في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي.
وشدَّدت الحكومة على تفعيل فرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول ناتجة من المنخفض المداري، وأخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور.
ووجّه كل من وزيرَي الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، والصحة والسكان ناصر باعوم، المنظمات المحلية والدولية العاملة بالاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية، وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، وتقديمها للمتضررين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدَّد الوزيران على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولاً بأول لعمل الحلول اللازمة.
وقضت التدابير الحكومية بتفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية، والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قِبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة.منخفض جوي اليمن
الحكومة اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-05
وجَّهت الحكومة اليمنية برفع الجاهزية القصوى في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي.
وشدَّدت الحكومة على تفعيل فرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول ناتجة من المنخفض المداري، وأخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور.
ووجّه كل من وزيرَي الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، والصحة والسكان ناصر باعوم، المنظمات المحلية والدولية العاملة بالاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية، وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، وتقديمها للمتضررين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدَّد الوزيران على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولاً بأول لعمل الحلول اللازمة.
وقضت التدابير الحكومية بتفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية، والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قِبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
12:17 AM
شدَّدت على تفعيل فِرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول
وجَّهت الحكومة اليمنية برفع الجاهزية القصوى في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي.
وشدَّدت الحكومة على تفعيل فرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول ناتجة من المنخفض المداري، وأخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور.
ووجّه كل من وزيرَي الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، والصحة والسكان ناصر باعوم، المنظمات المحلية والدولية العاملة بالاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية، وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، وتقديمها للمتضررين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدَّد الوزيران على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولاً بأول لعمل الحلول اللازمة.
وقضت التدابير الحكومية بتفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية، والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قِبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة.
، الحكومة اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.