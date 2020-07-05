محمد بن مسعود - الدمام - للمرة الثامنة على التوالي تُوج فريق بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 السبت على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية. سجّل رباعية بايرن ميونخ ديفيد ألابا "16"، وسيرج جانبري "24"، وروبرت ليفاندوفيسكي "59" و"89". فيما أحرز لليفركوزن سيفين بيندر"69" وكاي هافيريز "90 - ركلة جزاء". وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما تُوج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي. بايرن ميونخ الدوري الألماني بايرن ميونخ الدوري الألماني بايرن ميونيخ يُتوَّج بلقب كأس ألمانيا للمرة الـ20 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04 تُوج فريق بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 السبت على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية. سجّل رباعية بايرن ميونخ ديفيد ألابا "16"، وسيرج جانبري "24"، وروبرت ليفاندوفيسكي "59" و"89". فيما أحرز لليفركوزن سيفين بيندر"69" وكاي هافيريز "90 - ركلة جزاء". Advertisements وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما تُوج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي. 04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 11:51 PM للمرة الثامنة على التوالي للمرة الثامنة على التوالي تُوج فريق بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 السبت على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية. سجّل رباعية بايرن ميونخ ديفيد ألابا "16"، وسيرج جانبري "24"، وروبرت ليفاندوفيسكي "59" و"89". فيما أحرز لليفركوزن سيفين بيندر"69" وكاي هافيريز "90 - ركلة جزاء". وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما تُوج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي. ، بايرن ميونيخ يُتوَّج بلقب كأس ألمانيا للمرة الـ20 ،

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