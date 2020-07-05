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واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباتهم الاعتيادية في مقر النادي، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.
حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، وقد تخلل المران تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة على جزءٍ من الملعب.
ويبدأ يوم غدٍ الأحد معسكر الفريق في مقر النادي، حيث سيخوض خمس وديات استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، وهناك فريقان آخران سيعلن عنهما لاحقًا.الهلال
"رازفان" يركز على الجوانب اللياقية والفنية .. و5 وديات تجهز الهلال للنصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04
واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباتهم الاعتيادية في مقر النادي، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.
حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، وقد تخلل المران تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة على جزءٍ من الملعب.
ويبدأ يوم غدٍ الأحد معسكر الفريق في مقر النادي، حيث سيخوض خمس وديات استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، وهناك فريقان آخران سيعلن عنهما لاحقًا.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
11:14 PM
الفريق يبدأ معسكر الرياض غدًا
واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباتهم الاعتيادية في مقر النادي، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.
حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، وقد تخلل المران تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة على جزءٍ من الملعب.
ويبدأ يوم غدٍ الأحد معسكر الفريق في مقر النادي، حيث سيخوض خمس وديات استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، وهناك فريقان آخران سيعلن عنهما لاحقًا.
، "رازفان" يركز على الجوانب اللياقية والفنية .. و5 وديات تجهز الهلال للنصر ،
المصدر : الخليج 365
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