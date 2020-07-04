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ضبط نصف طن منتجات تبغ مجهولة المصدر بمنطقة مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تمكنت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم السبت، في ضبط أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر، وذلك خلال الحملات الرقابية.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بجولاتها على منشآت بيع التبغ تبين لها وجود كميات كبيرة من المعسل والجراك مجهول المصدر.
وأشار المالكي إلى أن إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه بلغ 512 كجم، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة.
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