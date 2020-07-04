فيديو.. الصحة توضح الطريقة الصحيحة للبس الكمامة القماشية

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة على أهمية لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة؛ لزيادة كفاءتها والحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعبر منصتها التوعوية “عش بصحة”، مقطع فيديو، عرضت من خلاله طريقة لبس الكمامة القماشية.

وأوضحت الصحة أن الكمامات منها ما هو منزلي ومنها ما يباع في الأسواق، لافتةً الانتباه إلى أن الكمامة لابد أن تتكون من أكثر من طبقة، ونصحت بغسل اليدين قبل لبس الكمامة أو تطهيرهما جيدًا والتأكد من سلامة الكمامة ونظافتها، ومسك الكمامة من الحبال الجانبية، والتأكد من تغطية الفم والأنف والذقن.

ونوّهت الوزارة بضرورة لبس الكمامة عند الخروج من المنزل، وعند التواصل مع من حولك، وأشارت إلى أنه عند الرغبة في نزع الكمامة، يجب تطهير اليدين جيدًا ونزعها عن طريق الحبال الجانبية، وغسل الكمامة القماشية.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل (4128) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2624) حالة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (205929) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (143256) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

نسبة التعافي من فيروس كورونا:

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي، وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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