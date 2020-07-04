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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالرياض، اللواء إبراهيم بن علي العوس، بمكتبه العقيد عبيد بن ناصر الدعرمي رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته، وذلك بحضور العميد ماجد السالم.
وأكد "الدعرمي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 11:56 PM
قلّد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالرياض، اللواء إبراهيم بن علي العوس، بمكتبه العقيد عبيد بن ناصر الدعرمي رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته، وذلك بحضور العميد ماجد السالم.
وأكد "الدعرمي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.
، "الدعرمي" عقيدًا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية ،
المصدر : الخليج 365
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