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"الدعرمي" عقيدًا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالرياض، اللواء إبراهيم بن علي العوس، بمكتبه العقيد عبيد بن ناصر الدعرمي رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته، وذلك بحضور العميد ماجد السالم.

وأكد "الدعرمي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 11:56 PM

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"الدعرمي" عقيدًا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قلّد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالرياض، اللواء إبراهيم بن علي العوس، بمكتبه العقيد عبيد بن ناصر الدعرمي رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته، وذلك بحضور العميد ماجد السالم.

وأكد "الدعرمي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

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، "الدعرمي" عقيدًا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية ،
المصدر : الخليج 365

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