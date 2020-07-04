، "إسلامية جازان" تنظم محاضرات عن خطر "الإخوان" وفسادهم في الحرث والنسل عبر البث المباشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا وتستمر يومين.. وتناقش فضح الجماعة الخارجة عن الدين والوطنية

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان برنامجًا دعويًا بعنوان: ( تنظيم الإخوان المسلمين ... فساد في الحرث والنسل)، ينطلق يوم غد الأحد ويستمر لمدة يومين، في إطار برامج الوزارة لتبيان خطر الجماعات المنحرفة على الدين والوطن.

ويستهل البرنامج بمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور فايز بن مساعد الحربي بعنوان (الإخوان المسلمين صفتهم والتحذير منهم )، يتحدث خلالها عن أهم الصفات التي يتصف بها أرباب هذا التنظيم ليكون على المجتمع الحذر منهم.

وسيتحدث فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي عن: (خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة)، وعن نواياهم السيئة تجاه أهل السنة والجماعة وعلى الأمة الإسلامية جمعاء وكيف يختبئون في ثياب الدين والعقيدة لتكون سبيلهم للوصول للحكم.

كما سيلقي مساء الاثنين الخامس عشر من شهر ذي القعدة فضيلة الشيخ حسين بن يحيى معافا محاضرة بعنوان (التحذير من الجماعات الإرهابية .. الإخوان أنموذجًا) وفي اليوم ذاته يتحدث فضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي عن ( أساليب جماعة الإخوان المسلمين في فساد المجتمع ).

وفي مساء الثلاثاء السادس عشر من الشهر نفسه، يلقي فضيلة الشيخ فيصل بن سعود العنزي محاضرة بعنوان (أساليب جماعة الإخوان المسلمين في فساد المجتمع) لتكون خاتمة هذا البرنامج.

من ناحية أخرى، قدم فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على توجيهه بإقامة هذا البرنامج ودعمه المتواصل لكل أعمال الفرع ليحقق رسالته في العناية ببيوت الله والدعوة إليه وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وأوضح " المدخلي" أن هذه المحاضرات تأتي ضمن الجهود المتواصلة لفضح وبيان خطر جماعة الإخوان وفساد منهجهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يحظى بمشاركة عددٍ من الدعاة والمشايخ الفضلاء من داخل المنطقة وخارجها.

وبيّن الشيخ أسامة المدخلي أن كل المحاضرات تبث عبر منصة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) لتكون المحاضرة الأولى في الساعة التاسعة مساءً والثانية في تمام التاسعة والنصف طيلة مدة البرنامج، داعيًا الجميع للاستفادة منها.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد