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محمد بن مسعود - الدمام - قالت الصحة إن لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها. ونشرت "الصحة" على حسابها في تويتر، وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، مقطع فيديو، عرضت من خلاله طريقة لبس الكمامة القماشية، وأوضحت أن الكمامات منها ما هو منزلي، ومنها ما يُباع في الأسواق. لافتة إلى أن الكمامة لا بد أن تتكون من طبقات، ونصحت بغسل اليدين قبل لبس الكمامة، أو تطهيرها جيدًا، والتأكد من سلامة الكمامة ونظافتها، ومسك الكمامة من الحبال الجانبية، والتأكد من تغطية الفم والأنف والذقن. وشددت على ضرورة لبس الكمامة عند الخروج من المنزل، وعند التواصل مع مَن حولك. وأشارت إلى أنه عند الرغبة في نزع الكمامة يجب تطهير اليدين جيدًا، ونزع الكمامة عن طريق الحبال الجانبية، والقيام بغسل الكمامة القماشية.
وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو زيارة عيادات (تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ إذ يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد، وكيفية الحصول عليها.
ويمكن الإطلاع على مقطع الفيديو عبر الرابط الآتي:— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها، تعرف على طريقة لبسها في هذا الفيديو⬇️ pic.twitter.com/DVlTyIJPDp— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 2, 2020
"الصحة": لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتهاعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-07-04
قالت الصحة إن لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها. ونشرت "الصحة" على حسابها في تويتر، وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، مقطع فيديو، عرضت من خلاله طريقة لبس الكمامة القماشية، وأوضحت أن الكمامات منها ما هو منزلي، ومنها ما يُباع في الأسواق. لافتة إلى أن الكمامة لا بد أن تتكون من طبقات، ونصحت بغسل اليدين قبل لبس الكمامة، أو تطهيرها جيدًا، والتأكد من سلامة الكمامة ونظافتها، ومسك الكمامة من الحبال الجانبية، والتأكد من تغطية الفم والأنف والذقن. وشددت على ضرورة لبس الكمامة عند الخروج من المنزل، وعند التواصل مع مَن حولك. وأشارت إلى أنه عند الرغبة في نزع الكمامة يجب تطهير اليدين جيدًا، ونزع الكمامة عن طريق الحبال الجانبية، والقيام بغسل الكمامة القماشية.
وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو زيارة عيادات (تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ إذ يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد، وكيفية الحصول عليها.
ويمكن الإطلاع على مقطع الفيديو عبر الرابط الآتي:
لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها، تعرف على طريقة لبسها في هذا الفيديو⬇️ pic.twitter.com/DVlTyIJPDp— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 2, 2020
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
11:16 PM
قالت الصحة إن لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها. ونشرت "الصحة" على حسابها في تويتر، وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، مقطع فيديو، عرضت من خلاله طريقة لبس الكمامة القماشية، وأوضحت أن الكمامات منها ما هو منزلي، ومنها ما يُباع في الأسواق. لافتة إلى أن الكمامة لا بد أن تتكون من طبقات، ونصحت بغسل اليدين قبل لبس الكمامة، أو تطهيرها جيدًا، والتأكد من سلامة الكمامة ونظافتها، ومسك الكمامة من الحبال الجانبية، والتأكد من تغطية الفم والأنف والذقن. وشددت على ضرورة لبس الكمامة عند الخروج من المنزل، وعند التواصل مع مَن حولك. وأشارت إلى أنه عند الرغبة في نزع الكمامة يجب تطهير اليدين جيدًا، ونزع الكمامة عن طريق الحبال الجانبية، والقيام بغسل الكمامة القماشية.
وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو زيارة عيادات (تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ إذ يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد، وكيفية الحصول عليها.
ويمكن الإطلاع على مقطع الفيديو عبر الرابط الآتي:— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)
لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها، تعرف على طريقة لبسها في هذا الفيديو⬇️ pic.twitter.com/DVlTyIJPDp— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 2, 2020
، "الصحة": لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها ،
المصدر : الخليج 365
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