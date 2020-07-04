، "أمانة تبوك" تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد على ٢٠٠ موقع ،

محمد بن مسعود - الدمام - حفاظًا على النظافة العامة في شوارع وحدائق المنطقة ولأهمية سلامة المواطن

تواصل أمانة تبوك باستمرار جهودها في اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في بذل الجهود المستمرة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، حيث قامت اليوم بتعقيم وتطهير ما يزيد على 200 موقع، ضمن اهتمامها بالنظافة العامة في شوارع ومتنزهات المنطقة، إضافة إلى عمليات الالتقاط الدورية التي تقوم بها ضمن فرق النظافة.

وأوضحت أمانة تبوك أنها استخدمت ما يفوق 24 ألف لتر من المعقمات والمطهرات لتعقيم تلك المواقع، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فيما شملت عمليات التعقيم: الأرصفة، ومنافذ بيع الخضراوات، ومراكز التسوق، والمنازل، وأماكن تجمع المواطنين والمقيمين، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق، والبسطات الخاصة بأسواق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع والطرق باستخدام الآليات والمعدات.

وأكدت أمانة منطقة تبوك أنها تقوم بأعمالها اليومية حرصًا على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي الذي سيضمن بعد -مشيئة الله- عدم انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك تواصل العمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات المعنية بها.

وقالت "الأمانة" إن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم، تجاوزت 344 جولة ميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى رفع ما يفوق الـ1420 طنًا من النفايات، والقيام بأكثر من ٣٠٠ جولة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمنطقة.

وأضافت أن الفرق الرقابية حررت عددًا من المخالفات لمحال تجارية لوجود ملاحظات بلدية عليها، وبلغت في مجملها 60 مخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين، ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضافت: "قامت الفرق الميدانية بجولة شاملة على جميع المولات، وأسواق النفع العام، وأسواق بيع الخضار والفواكه، والسوبر ماركات، وأن هذه الجولات مستمرة، وفق خططها الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين"، مشيرة إلى تكثيف أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، مع تَقيُّد عُمّال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، أو يمارس نشاطًا مشبوهًا، من خلال الاتصال بـ 940، أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

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