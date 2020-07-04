شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواطنة سعودية "حامل" توجه نداء عاجل للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٧ مساءً (أخبار الخليج 365)

ناشدت مواطنة معنفة “حامل” منومة في مستشفى الولادة بخميس مشيط عبر صحيفة المرصد المسؤولين بحمايتها من جبروت ووحشية زوجها، حيث تعدى عليها بالضرب المتكرر. وقالت المرأة بعدما تقطعت بها السبل في الحماية أنها تناشد أمير منطقة عسير بتأمين سكن لها ونفقة حتى تنتهي قضيتها الجنائية من جراء التعنيف. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: السعودية ... قانون جديد يمنح المراة حرية غير مسبوقة وإيفكانا ترامب تعبر عن إرتياحها مفاجأة.. غادة عويس تنشر صورة محرجة لحاكم خليجي مع شخص شاذ جنسيا.. شاهد أمينة العلي تتفاعل مع «كلبها» وتؤكد صدق مشاعره ! (صور) «دانا جبر» تستعرض انوثتها الصاخبة وهي شبه عارية ورود مواقع التواصل يعلقون بكلمات إباحية (صور) فيديو.. ردة فعل العاهل السعودي بعد تلقيه رسالة تهديد من أمريكا فيديو.. أفلام هوليوود في شوارع السعودية شاهد.. شمس الكويتية تقهر فتيات الخليج وتستعرض رشاقة جسمها بـ"اللؤلؤ" Advertisements شاهد.. نسمة هواء ترفع فستان نسرين طافش وتكشف عن منطقة حساسة من جسمها! رانيا يوسف تتعرض للتحرش في أماكن عامة وفي منزلها (فيديو + صور) شاهد.. الراقصة "صوفينار" في اوضاع حميمية مع "منه عطيه"داخل الجاكووزي (فيديو) شاهد فيديو.. إمراة تلد وهى واقفة فى الشارع أشهر طفلة في الوطن العربي تخطف الأنظار في حفل تخرجها من المدرسة «باسم ياخور» يكشف خفايا واسرار «أكلناها» وذكرياته مع «مرتجى» وسبب أعتذاره للفنانة «طافش» (فيديو) تفاصيل وصور صادمة حول شبكة «تبادل الزوجات» في دولة عربية .. شاهد عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وكشفت المرأة المعنفة عن عدم تجاوب أسرتها معها وتركها بدون مسكن أو أموال تصرف منها على أطفالها. وأفادت أن هناك بلاغات لدى الشرطة ولم تتخذ أي إجراء ضد زوجها المعنف، وكذلك لم تحال معاملتها للجهة المختصة في التعنيف الأسري. وتحتفظ الصحيفة بكامل المعلومات حول هذه القضية.

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