شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو.. أفلام هوليوود في شوارع السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٠ مساءً (أخبار الخليج 365)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، مقطع فيديو لمطاردة أمنية لشخص مسلح هارب بسيارة في أحد شوارع السعودية على طريقة أفلام هوليوود.

وأظهر مقطع الفيديو، مطاردة مثيرة بين دوريات الشرطة السعودية قائد سيارة نقل "دينا" في محافظة خميس مشيط.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغٌ لغرفة العمليات عن قيام قائد سيارة نقل، بإطلاق النار من داخل سيارته على السيارات الأخرى .

وبعد مباشرة البلاغ حاول الهروب معرضًا نفسه والآخرين للخطر، وكذلك كاد أن يتسبب في كارثة لإحدى مركبات الجهات الأمنية خلال المطاردة.

وتمكنت دوريات الأمن من القبض على قائد السيارة بعد مطاردة مثيرة وعند تفتيشه عثر بحوزته على مسدس، و5 طلقات نارية.

وبعد القبض على قائد السيارة تبين أنه كان بحالة غير طبيعية واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة حياله وإحالته للنيابة العامة .





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