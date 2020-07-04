شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة.. غادة عويس تنشر صورة محرجة لحاكم خليجي مع شخص شاذ جنسيا.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٢ مساءً (أخبار الخليج 365)

شنت مذيعة الجزيرة غادة عويس هجوما شرسا على مؤيدي حاكم خليجي شهيرة . ونشرت غادة صورًا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع مستشاره جورج نادر الذي أدين بالاعتداء على الأطفال . للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: السعودية ... قانون جديد يمنح المراة حرية غير مسبوقة وإيفكانا ترامب تعبر عن إرتياحها أمينة العلي تتفاعل مع «كلبها» وتؤكد صدق مشاعره ! (صور) «دانا جبر» تستعرض انوثتها الصاخبة وهي شبه عارية ورود مواقع التواصل يعلقون بكلمات إباحية (صور) فيديو.. ردة فعل العاهل السعودي بعد تلقيه رسالة تهديد من أمريكا مواطنة سعودية "حامل" توجه نداء عاجل للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان فيديو.. أفلام هوليوود في شوارع السعودية شاهد.. شمس الكويتية تقهر فتيات الخليج وتستعرض رشاقة جسمها بـ"اللؤلؤ" Advertisements شاهد.. نسمة هواء ترفع فستان نسرين طافش وتكشف عن منطقة حساسة من جسمها! رانيا يوسف تتعرض للتحرش في أماكن عامة وفي منزلها (فيديو + صور) شاهد فيديو.. إمراة تلد وهى واقفة فى الشارع شاهد.. الراقصة "صوفينار" في اوضاع حميمية مع "منه عطيه"داخل الجاكووزي (فيديو) أشهر طفلة في الوطن العربي تخطف الأنظار في حفل تخرجها من المدرسة «باسم ياخور» يكشف خفايا واسرار «أكلناها» وذكرياته مع «مرتجى» وسبب أعتذاره للفنانة «طافش» (فيديو) تفاصيل وصور صادمة حول شبكة «تبادل الزوجات» في دولة عربية .. شاهد عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وعلقت غادة قائلة: تتحدث بالسياسة فترد عليك حسابات ترفع صورة #مبس او #مبز بألفاظ بذيئة وشائعات جنسية بدون حسيب ولا رقيب. وأضافت: لا عجب فهذه ثقافتهم ثقافة الشذوذ وتبذير أموال الدولة عبثا.المحزن في الأمر هو ما نالته المملكة العربية السعودية من تشويه في سمعتها وسمعة أبنائها الكرام حفظهم الله ونصرهم وفكّ أسرهم.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. غادة عويس تنشر صورة محرجة لحاكم خليجي مع شخص شاذ جنسيا.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.