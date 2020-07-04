شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو.. ردة فعل العاهل السعودي بعد تلقيه رسالة تهديد من أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٠ مساءً (أخبار الخليج 365)

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، عن رسالة وزير الخارجية الأمريكي هنري كسينجر للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز التحذيرية في حال لم ترفع المملكة حظر البترول عن الغرب.

رسالة من وزير خارجية أمريكا

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وقال الأمير تركي الفيصل، في الجزء الخامس من لقائه مع برنامج «الصندوق الأسود» عبر منصة القبس، أنه استلم رسالة من وزير الخارجية الأمريكي هنري كسينجر للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز تحمل تحذيرا بأنه في حال لم ترفع المملكة حظر البترول عن الغرب في مدة قصيرة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

وأضاف الأمير تركي الفيصل، أنه أثناء حظر البترول وقبل رسالة كسينجر، بدأت تظهر مقالات في الصحف الأمريكية عن إمكانية احتلال أمريكا لمنابع النفط في الجزيرة العربية، وخاصة في المملكة.

وتابع: الأمير تركي أن الرسالة وصلت عبر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليس عن طريق وزارة الخارجية، وكانت في ورقة بيضاء وغير موقعة، مشيراً أنه نقل الرسالة بنفسه للملك فيصل، واطلع عليها ومن ثم رفع رأسه وقال: “خير إن شاء الله”.

مثابة رسالة غير مباشرة

وأشار الأمير تركي، إلى أن الملك فيصل في اليوم التالي مباشرة، كان في برنامج غداء بالديوان الملكي في جدة، وحضره أحد أقربائه، وفي المساء ذكر له أنه لم يسبق أن شاهد الملك فيصل مبتهجاً على النحو الذي شاهده عليه خلال ذلك الغداء.

ولفت الأمير تركي الفيصل إلى أن ذلك كان بمثابة رسالة غير مباشرة بأنه لا يخشى التهديدات الأمريكية.





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