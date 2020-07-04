شكرا لمتابعة خبر عن محامي المعتقل خالد الدوسري: «يدافع عنه أمريكان فلا تتوقفوا عن دعمه» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وجه محامي المعتقل خالد الدوسري رسالة إلى المواطنين فيما يخص قضية الطالب المعتقل. وجه محامي المعتقل خالد الدوسري رسالة إلى المواطنين فيما يخص قضية الطالب المعتقل. وقال سعود متعب عبر حسابه على "تويتر" : " أحبتي...وسائل الأعلام الغربية لم تتردد في تشوية صورة السجين خالد الدوسري ويوجد بالمجتمع من يتسائل هل هناك مسائلة قانونية عندما ندافع عن السجين خالد الدوسري فجوابي.....أكتب...وغرد...ونشر...ودافع...فوالله يوجد من يدافع عن خالد وهو يحمل الجنسية الأمريكيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محامي المعتقل خالد الدوسري: «يدافع عنه أمريكان فلا تتوقفوا عن دعمه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.