شكرا لمتابعة خبر عن ضبط أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نجحت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، اليوم السبت في ضبط أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر وذلك خلال الحملات الرقابية.

ومن جانبه قال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، إنه أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بجولاتها على منشآت بيع التبغ تبين لها وجود كميات كبيرة من المعسل والجراك مجهول المصدر.

ولفت إلى أنه بلغ إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه 512 كجم، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة.