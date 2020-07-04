شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار رعدية على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيه متقدم لمنطقة " نجران " أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيه متقدم لمنطقة " نجران " وحذرت الهيئة في التنبيه من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية. وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 08:00 غدًا الأحد.

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