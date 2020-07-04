شكرا لمتابعة خبر عن شرطة القصيم تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):تواصل شرطة منطقة القصيم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد ١٩ بمحافطة المذنب ، وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة، في عدد من الأماكن العامة والأسواق المركزية والطرقات .
وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من شرطة القصيم حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.
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