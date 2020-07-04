شكرا لمتابعة خبر عن شرطة القصيم‬ تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا‬ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

تواصل شرطة منطقة القصيم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد ١٩ بمحافطة المذنب ، وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة، في عدد من الأماكن العامة والأسواق المركزية والطرقات .

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من شرطة القصيم حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.