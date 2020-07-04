شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هواية عشقها الأمير الراحل سعود الفيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف تقرير تلفزيوني هواية عشقها وزير الخارجية الأسبق الراحل سعود الفيصل خلال حياته ومارسها بشغف، إلا أنه تخلى عن تلك الهواية التي كانت الأقرب إلى قلبه.

وذكر التقرير أن الفيصل أجاد ومارس هواية الصيد البري لسنوات، إلا أنه انتصارا للحياة تخلى عنها، دعما وترسيخا لحماية الحياة الفطرية في المملكة، بل وأصبح مسؤولا عنها وفقًا "إم بي سي"

وقال الأمير محمد الفيصل إن الراحل كان يحب الحيوانات، وعمل بعد تخليه عن تلك الهواية -على تطوير مفهومها، وهو ما أكده الأمين السابق للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الدكتور عبدالعزيز أبو زنادة.

وأضاف أن الراحل عمل على إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، وزيادة التوعية البيئية، مشيرًا إلى أن أحد الأصدقاء المقربين للراحل، وهو الدكتور سعود الشواف، إلى أن الفيصل كان يذهب سنويا إلى غابات أفريقيا على مدى 20 سنة ويراقب الأسود ويتبعها لساعات عندما كانت تصطاد فرائسها، حيث كانت غريزة الصيد ما تزال فيه.