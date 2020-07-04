شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": ألم الصدر وارتفاع أنزيمات القلب لا ينذر بالجلطة في كل الحالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر على أنه لا يمكن اعتبار أي ألم في الصدر أو ارتفاع في انزيمات القلب جلطة.

وقال "النمر" : ليس كل ألم في الصدر+ارتفاع انزيمات القلب=جلطة: فقد يكون السبب: التهاب غشاء القلب، التهاب العضلة، التهابات الرئه الشديدة".

وتابع :"فالتاريخ المرضي التفصيلي وفحص المريض والفحوصات الأخرى تحدد التشخيص".