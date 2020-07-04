شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": ألم الصدر وارتفاع أنزيمات القلب لا ينذر بالجلطة في كل الحالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر على أنه لا يمكن اعتبار أي ألم في الصدر أو ارتفاع في انزيمات القلب جلطة.
وقال "النمر" : ليس كل ألم في الصدر+ارتفاع انزيمات القلب=جلطة: فقد يكون السبب: التهاب غشاء القلب، التهاب العضلة، التهابات الرئه الشديدة".
وتابع :"فالتاريخ المرضي التفصيلي وفحص المريض والفحوصات الأخرى تحدد التشخيص".
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